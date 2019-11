Ieri, domenica 3 novembre, è stata celebrata la festa del IV novembre a Busca.

Le parole del sindaco Marco Gallo, in occasione della ricorrenza: "La celebrazione del IV Novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, ci serva a riflettere sui valori della libertà e di quei diritti cui tutti aspiriamo e per i quali, in passato, hanno in vari modi e in varie forme combattuto e sacrificato la loro vita migliaia di italiani".