Porro Cervere, il tutto esaurito tiene comunque aperte le porte della Fiera

Tutto esaurito ma porte aperte al PalaPorro. Può riassumersi così lo scenario che si è venuto a creare dopo il record di telefonate ai due centralini mobili entrati in funzione all'inizio di ottobre e incaricati di raccogliere le prenotazioni agli eventi enogastronomici a tema - dalla serata delle bollicine Baladin a quella delle Eccellenze con i Comuni gemelli - della quarantesima edizione della kermesse fieristica dedicata al prodotto agricolo "Re" delle tavole d'autunno e protagonista indiscusso del novembre con gusto non solo della Granda ma del NordOvest tutto.

"Potremmo parlare di un record annunciato, frutto cioè dello straordinario lavoro organizzativo di raccolta e di gestione delle prenotazioni che, avviato alcuni anni fa, consente ormai di soddisfare il più alto numero di richieste di famiglie e gruppi garantendo la massima cura del servizio in cucina e ai tavoli del PalaPorro. Gli Amici della Proloco di Cervere, e i Volontari che con dedizione meritoria supportano tutte le fasi di preparazione e svolgimento, sono - assieme agli Sponsor bancari e istituzionali e al Consorzio dei Produttori - i principali artefici di un successo che è compito della nostra Amministrazione comunale custodire e finalizzare alla piena promozione e visibilità dell'intero territorio, dagli esercizi commerciali e artigianali ai nostri agricoltori alle realtà culturali e sociali", commenta il Sindaco Corrado Marchisio annunciando che nelle prossime ore ulteriori sorprese, a partire dall'assegnazione del Porro d'oro nel pomeriggio inaugurale del 9 novembre, verranno comunicate ufficialmente.

Le serate gastronomiche a ingresso libero sono quelle dei sabati 9, 16 e 23 e dei lunedì 11 e 18 novembre: famiglie e comitive dovranno presentarsi al PalaPorro a partire dalle ore 18 presso il bar allestito nella struttura.

"Ci sarà posto per tutti. In ogni caso - spiegano gli organizzatori - aggiorneremo sistematicamente i nostri numerosi affezionati tramite i social media da facebook a Instagram sugli eventuali posti che si dovessero rendere disponibili anche per gli eventi su prenotazione, a oggi tutti al completo, nei giorni immediatamente precedenti gli stessi".