Presentata in Fondazione CRC la 450^ Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo (VIDEO)

A un mese dell'inaugurazione, è partito il conto alla rovescia per la 450^ edizione della Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo.

"Quattro secoli e mezzo che saranno festeggiati come si deve", ha annunciato il sindaco Gian Paolo Beretta alla conferenza stampa di presentazione svoltasi questa mattina (lunedì 4 novembre) in Fondazione Crc a Cuneo.

Guarda il video della conferenza stampa. Erano presenti, oltre al primo cittadino, anche l'assessore Alessandro Monaco, il presidente dell'Ente Fiera Orazio Puleio, il presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta, il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo Luca Chiapella, il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Giorgio Felici.

Quella dal 4 all'8 dicembre sarà una grande edizione. L'anno scorso erano stati quasi 25 mila i visitatori e 500 i kg di lumache servite. Ed e proprio la chiocciola, gustosa e raffinata, la regina indiscussa dell'appuntamento borgarino.

Un appuntamento che rappresenta "un chiodo fisso": il chiodo è lo strumento principe della Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo da 450 anni e, dalla passata edizione, è presente anche nel logo dell'evento. È una tradizione intramontabile, infatti, quella di servirsi di un chiodo da maniscalco per estrarre le lumache lessate dal loro guscio e intingerle nella squisita "salsa Cartuné", un po' piccante, a base di olio, sale, pepe e aglio. Anche lei, ovviamente, dalla storia pluricentenaria.

La vera regina, è proprio lei, la Helix Pomatia Alpina: lumaca rara e gustosa, vera eccellenza gourmet dalla carne bianca e prelibata. Questa lumaca ha fatto delle Alpi Marittime il suo habitat naturale e sarà al centro del prelibato e ampio menù della Fiera Fredda che si potrà gustare tutti i giorni a Palazzo Bertello: due le novità inserite quest'anno, il fritto di lumache con fonduta e le lumache con gorgonzola e pistacchi di Bronte.

La Fiera è ospitata a Palazzo Bertello, ex opificio borgarino e luogo di grande interesse, sede tradizionale dell'evento, a pochi passi dal centro storico. Nel padiglione a ingresso gratuito, saranno allestiti numerosi stand e, come da tradizione, le giornate saranno accompagnate da una serie di eventi collaterali, tra musica, spettacolo e divertimento. La fiera aprirà mercoledì 4 dicembre alle 16. Alla stessa ora ci sarà la cerimonia ufficiale d'inaugurazione con la Fanfara degli Alpini in Largo Bertello.

Giovedì 5 dicembre, giorno in cui si festeggia il Santo Patrono, dalle 8 ci sarà il grande mercato per le strade cittadine e quello nazionale della lumaca a Palazzo Bertello, dalle 7,30 alle 12, una chicca per veri intenditori. Tantissimi poi gli eventi che accompagneranno i giorni di festa, dallo sport alla musica, dall'intrattenimento agli appuntamenti all'Auditorium di Palazzo Bertello, fino alle serate danzanti in bocciofila.

Previsto anche un momento di approfondimento con il convengo, in programma sabato 7 dicembre dalle 9,30, organizzato dal Consorzio della Chiocciola all'Auditorium di Pallazzo Bertello.

Domenica l° dicembre, inoltre, dalle 9,30, il Santuario di Monserrato ospiterà il Convivium Magnum, con il tradizionale benvenuto alle confraternite enogastronomiche di nord Italia e Francia.

La Fiera Fredda è organizzata dall'Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo, con il Comune di Borgo San Dalmazzo, il sostegno di Fondazione Crc e Fondazione Crt, la collaborazione di Acqua San Bernardo e la partecipazione di numerosi Partners.

Da segnalare la collaborazione con i Creatori di Eccellenza di Confartigianato Cuneo che animeranno la kermesse con lezioni-degustazioni di cucina, e quella con Confcommercio per la rassegna gastronomica “Sotto il segno della lumaca” con 11 ristoranti aderenti.

Per maggiori informazioni https://fierafredda.it/