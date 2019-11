Novembre il mese giusto per viaggiare? Le proposte della Polaris Viaggi

Novembre il mese giusto per viaggiare?

Si, secondo l’Agenzia Polaris di Bagnolo Piemonte e Revello che- oltre ad un variegato bouquet di proposte finalizzate alla miriade di Mercatini di Natale (nella foto sopra tutte le proposte), offre l’opportunità alla propria clientela di godere di qualche più e meno breve scampolo di vacanza, a prezzo naturalmente concorrenziale.

Vediamone alcuni.

9 NOVEMBRE ALBA E LA FIERA DEL TARTUFO

Una giornata da vivere immersi nei sapori e nei colori della Langa alla corte di sua maestà il tartufo, cui alba dedica la consueta Fiere.

Quota di partecipazione: 50 euro a persona

9 e 10 NOVEMBRE VENEZIA

Viaggio in treno veloce Frecciarossa con visita di Venezia e delle sue magnifiche opere d’arte, Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il palazzo Ducale e la celebre Torre dell’Orologio, dove due automi (i Mori) battono i rintocchi sulla campana più grande della città… Cena, serata libera e pernottamento, della sua laguna con sfilata storica e possibilità di visita alla storica fornace per la lavorazione artistica del vetro di Murano e di Burano, l’antico villaggio di pescatori, famoso per la lavorazione dei merletti e per le sue case dipinte.

Quota di partecipazione: 200 euro a persona

DAL 10 AL 20 NOVEMBRE: CROCIERA A LISBONA

10 notti e 11 giorni a bordo della Costa Favolosa con porti d’attracco in Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Partenza ed arrivo da Savona,

Quota di partecipazione a partire da 670 euro a persona.

24 NOVEMBRE: VISITA ALLA COSTA MAGNIFICA

Una giornata a bordo della vane da crociera “Magnifica” della flotta Costa Crociere, per capirene i meccanismi ed il funzionamento con visita guidata delle principali aree e dei servizi della nave

ha pranzo nel ristorante principale della nave.

Quota di adesione: 55 euro a persona.

DAL 19 AL 23 NOVEMBRE

Cinque giorni e quattro notti (dal 19 al 23 novembre) nell’incantevole Sud-Italia, con meta la Puglia e Matera e partenza dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi con volo Ryanair, a 650 euro con accompagnatore d’agenzia: è l’ultima proposta di Polaris Viaggi

Il programma, dopo il volo, prevede l’arrivo a Bari, l’incontro con la guida locale che farà scoprire Matera, patrimonio mondiale Unesco e capitale Europea della Cultura e la successiva sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

Nei giorni successivi visite guidate a Castellana ed alle omonime grotte, ad Alberobello per ammirare i Trulli, a Lecce ed alla città vecchia, ad Otranto ed al suo centro storico con degustazione della famosa pizza barese, a Castel del Monte per la visita del castello e a Trani per la visita della Cattedrale.

Quota di partecipazione: 650 euro a persona.

DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE: NAPOLI ED I SUOI PRESEPI

Una delle tradizioni più amate del Natale è la visita ai Presepi, tra cui spiccano i Presepi Napoletani, noti in tutto il mondo e che hanno il loro “quartier generale” a San Gregorio Armeno, nel centro di Napoli. Con il termine “presepe napoletano” si intende l’arte presepistica nata nel 1400 a Napoli e resa celebre dai presepi barocchi, realizzati con figure spesso molto grandi e rivestite di abiti sontuosi.Viaggio in treno veloce Frecciarossa.

Quota di partecipazione: 350 euro a persona.

7 NOVEMBRE: UNA GIORNATA A FIRENZE

Viaggio con treno veloce Frecciarossa. Arrivo a Firenze e visita della città: Piazza della Signoria dove ammireremo: Palazzo vecchio, la Loggia dei Lanzi, Ponte vecchio, San Lorenzo, Santa Croce e Palazzo Pitti. Nel pomeriggio visita facoltativa alla galleria degli Uffizi (con prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione) oppure pomeriggio libero per lo shopping . Quota di partecipazione; 100 euro a persona,

Per saperne di più e conoscere altre proposte la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte risponde al numero 0175.348424, l’agenzia di Revello al numero 0175.257396.