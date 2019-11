A Mondovì un corso sulle manovre salvavita con la Croce Rossa

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Mondovì organizza un corso di “Manovre salvavita pediatrica”. Il corso, il cui primo incontro è in programma martedì 12 novembre (ore 20,45) presso la sede CRI di Mondovì, sarà tenuto dalle Infermiere Volontarie e dai Volontari del Comitato Locale, in possesso della qualifica di monitori di primo soccorso.

Ogni anno in Italia 50 bambini muoiono per soffocamento e spesso chi si trova accanto non sa come intervenire. Invece bastano poche e semplici manovre, importantissime, quando la vita di un bambino è in pericolo per un’ostruzione delle vie aeree. Maggiori informazioni si possono avere presso la Croce Rossa di Mondovì, in via Croce Rossa, 4: tel. 0174-552255.