Il primo ministro e una delegazione dalla Repubblica di Capo Verde ospiti a Bra

Una delegazione ufficiale proveniente dalla Repubblica di Capo Verde, composta dal primo ministro José Ulisses de Pina Correia e Silva, dal ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Gilberto Silva, e da alcuni sindaci delle principali citta capoverdiane è attesa a Bra per domani, martedì 5 novembre, quando parteciperà all’incontro “La scuola a Capo Verde e in Piemonte: esperienze a confronto”, in programma alle ore 14.30 nella sala consiliare “Achille Carando” del Palazzo municipale (piazza Caduti per la Libertà 14) e rivolto agli istituti scolastici della provincia.



Nel corso dell’appuntamento, inserito nell’ambito del progetto “Ponte tra la Repubblica di Capo Verde e il Piemonte: un’amicizia nel nome di Padre Ottavio Fasano” e di una più ampia visita della delegazione sul territorio piemontese, verrà illustrata la situazione scolastica a Capo Verde e presentata ai componenti della delegazione quella locale, in uno scambio di esperienze che si estende anche a proposte di progetti comuni in materia di istruzione, formazione e collaborazione internazionale.

La delegazione capoverdiana, prima dell’incontro, sarà ospite della mensa comunale di Bra.



La visita in Italia dei componenti del Governo di Capo Verde è organizzata dal Comune di Racconigi, città natale di Padre Ottavio Fasano (religioso che ha dedicato la sua vita alle opere missionarie operando, all’interno del Segretariato Missioni Estere dei Frati Cappuccini del Piemonte, specialmente nell’Arcipelago di Capo Verde) ed ente capofila dell’associazione “Insieme per la Solidarietà”, che riunisce alcuni Comuni della Provincia di Cuneo, impegnati dal 2000 in iniziative per lo sviluppo dei Paesi più poveri.



Partecipano al progetto anche i rappresentanti di Amses Onlus (Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo) e l’omologa associazione capoverdiana Asde, create da Padre Ottavio Fasano e impegnate da anni in azioni di cooperazione e sostegno nella Repubblica di Capo Verde.



Oltre a Bra, la delegazione farà tappa a Torino, per incontri istituzionali e di partenariato, e a Racconigi, dove si svolgerà un talk show sui progetti di cooperazione internazionale.