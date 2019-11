Solo a Dronero la vera “Squola di Magia” organizzata dal circolo magico Blink

Dal 19 novembre riaprirà i battenti la “Squola di Magia” di Blink Circolo Magico a Dronero. Dieci le lezioni previste così come i temi trattati che si svolgeranno nella rinnovata sede di Dronero del “circolo magico più felice del mondo”, come recita il motto di Blink.

Iscriversi e frequentare la “Squola di magia”, nata e diretta dal pluripremiato illusionista Trabük, al secolo Alberto Del Negro, è anche l’unico modo per entrare a far parte di Blink.

A fine corso, dimostrando ai soci prestigiatori di aver appreso ed iniziato il proprio cammino nel mondo dell’inganno e dell’illusione, gli allievi saranno ammessi a frequentare il circolo.

Il corso di magia e prestigiazione, tenuto da Trabük, dai maghi del circolo cuneese e da alcuni “ospiti” speciali, propone lezioni diverse che abbracciano le molte sfumature dell’arte magica dell’illusione.

“Quali sono i pensieri del mago?”. Partendo dal pensiero che deve avere un illusionista, il percorso si articola fino ad arrivare alle routine di close up e street magic. Un cammino graduale che introduce ed accompagna l’allievo nel mondo della magia, attraverso la storia, la cartomagia, il mentalismo, la matemagia, la magia di scena o quella per bambini.

Il nuovo corso è aperto a 10 appassionati dai 16 anni in su, si svolge il martedì sera dalle ore 21 alle 23 circa. Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 338.6144523 oppure scrivere a blinkcircolomagico@gmailcom

L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per gli appassionati di magia e dintorni, prosegue la rassegna “Sim Sala Blink” organizzata e promossa dal circolo dronerese.

Sabato 16 novembre alle ore 21 sul palco del teatro Iris di Dronero sarà in scena il mago ventriloquo SamuelConsiderato uno dei migliori ventriloqui esistenti, Samuel è il Peter Pan della ventriloquia, un artista eclettico e completo. Il suo spettacolo è sempre un momento di allegria, divertimento e sorpresa. Insieme ai suoi pupazzi trasforma magicamente il pubblico in protagonista, in un irrefrenabile turbinio di risate e trascinante energia per tutta la famiglia. La prevendita è aperta, il biglietto è unico a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 366.5397023 o visitare il sito blinkcircolomagico.it

Il ventriloquo Samuel Barletti (trionfatore della quinta edizione di Italian’s Got Talent) è un volto che il pubblico italiano conosce molto bene: scoperto da Corrado nel 1979 ha mosso i suoi primi passi televisivi come ospite fisso di Domenica In. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi programmi (come Buona Domenica nel 1984 e Stasera mi butto nel 1990) e la sua partecipazione a Italia's Got Talent nel 2013 ha sancito il suo ritorno in tv dopo 12 anni di assenza. Dalla sua vittoria è comparso ancora in tv, e ha portato il suo spettacolo - e i suoi personaggi - nelle piazze e nei teatri di tutta Italia.