Vicoforte e il sabato a scuola: stasera l'incontro sull'apprendimento e sul tempo trascorso sui banchi

Non è ancora il referendum ipotizzato in primavera dal sindaco Valter Roattino, ma se non altro è un primo passo per tornare ad affrontare l'argomento con cognizione di causa e addivenire a una decisione definitiva.

Alle 18 di oggi, lunedì 4 novembre, il Comune di Vicoforte, in collaborazione con l'istituto comprensivo di San Michele Mondovì, organizza presso l'aula "Bona" di Casa Regina Montis Regalis un incontro rivolto ai genitori degli alunni delle scuole vicesi, al quale prenderanno parte la psicoterapeuta Alessia Allocco e il dirigente scolastico Davide Martini.

Nel corso dell'evento sarà trattato il tema dell'apprendimento scolastico e del tempo scuola, in modo da affrontare in maniera più consapevole la questione degli orari settimanali delle lezioni.

Ricordiamo che a Vicoforte si discute da mesi sull'ipotesi di concedere il sabato libero agli studenti, con l'opinione dei genitori equamente divisa (50% favorevole, 50% contraria).