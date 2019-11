Bra, è pronto il nuovo appuntamento con l’Alzheimer Cafè

Una terribile malattia che cancella i ricordi, una patologia degenerativa che spesso spaventa e porta piano piano a non avere più il controllo sulle funzioni motorie e di linguaggio.

È il morbo di Alzheimer e in Italia sono circa 600mila le persone che hanno bisogno di cure e assistenza costanti per far fronte ad una malattia per la quale non esistono ancora terapie efficaci. Ma non è solo il malato ad aver bisogno di assistenza, i familiari che si trovano a dover assistere chi soffre di Alzheimer sono costretti a ridurre i contatti sociali fino al limite dell’isolamento.