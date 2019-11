Cuneo, grande attesa per la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne

25 Novembre 2019 Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne Non sei sola! La violenza non è mai normale, le soluzioni esistono.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per dar voce e spazio ad un dramma di portata mondiale, che si consuma sempre più spesso all’interno delle mura domestiche (ma non solo), senza distinzione di ètà, ceto sociale e paese di origine.

La “questione femminile” è un problema principalmente culturale, che rispecchia una situazione di arretratezza del paese, anche nei rapporti uomo/donna dal momento che le donne vengono uccise proprio in quanto donne.

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo si pone, quale obiettivo principale, quello di aiutare concretamente le donne in difficoltà, soprattutto attraverso la Rete Antiviolenza Cuneo, rete di operatori locali (servizi, enti, associazioni pubbliche e del privato sociale) che, a vario titolo, intervengono nel territorio cittadino con azioni di contrasto alla violenza e all'abuso sulle donne.

Con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e di far conoscere e far arrivare al maggior numero possibile di donne (vittime o testimoni di violenza) il messaggio che non sono sole e che esiste una Rete locale che può aiutarle, è nata la rassegna di appuntamenti organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, Laboratorio Donna e la Rete Antiviolenza del Comune di Cuneo.

Scaricabile qui sotto il programma degli eventi e degli incontri dell’edizione 2019.

Come già in passato, il Comune di Cuneo, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, cercherà di dare la massima visibilità ai numeri utili per le donne vittime di violenza [il numero telefonico nazionale (1522) e i numeri telefonici delle associazioni e degli sportelli di aiuto locali (Mai+Sole, Telefono Donna, le Ali di Zena)], attraverso azioni mirate di vario genere tra cui: indicazione dei numeri antiviolenza su tutti i materiali promozionali e sul retro di 4 bus urbani della città, apposita campagna consistente nella proiezione al cinema Monviso di uno spot contro la violenza sulle donne realizzato dal Comune di Cuneo, distribuzione delle cartoline con i numeri antiviolenza tramite il punto vendita Ipercoop di Cuneo, allestimento di uno stand della Rete antiviolenza Cuneo, in occasione della Straconi, manifestazione podistica cittadina.

Inoltre, novità 2019, le squadre cuneesi di basket e volley organizzeranno delle iniziative di sensibilizzazione sul tema.