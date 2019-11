Bra, al Museo della Bicicletta è in arrivo la due ruote da portalettere

Novità in arrivo al Museo della Bicicletta di Bra. Si tratta della due ruote da portalettere, realizzata artigianalmente dalle sapienti mani del cavaliere Stefano Milanesio.



Grande soddisfazione da parte del Presidente e fondatore del Museo, cavaliere Luciano Cravero: “Sono estremamente grato al cavaliere Stefano Milanesio per l’ennesimo dono che è frutto di lavoro pregevole e paziente. Un sentito grazie ai fratelli Panero della ditta Marel Fer per aver messo a disposizione il materiale per poter realizzare le biciclette da lavoro. Ringrazio anche mio figlio Walter che si adopera sempre per il trasporto delle bici che vengono donate al Museo dai privati. I visitatori sono molto entusiasti quando vengono qui, soprattutto gli scolari, che fanno tante domande e gli anziani che fanno un tuffo nel passato vedendo oggetti che sono memorie della loro gioventù”.



Il nuovo cimelio si aggiunge a una rassegna incredibile che parla al cuore di chi è innamorato del mezzo a pedali e della sua storia. Nella permanente di corso Monviso 25 c’è tutta l’essenza del ciclismo, quello recente e quello del Dopoguerra. Oggetti che raccontano la corsa e ciò che le ruota intorno, il lavoro delle squadre, le macchine al seguito, i giornalisti. Un mondo eroico e colorato, che trasuda di fatica e trionfo. Dalla maglia della gloria locale Diego Rosa a quella gialla di Marco Pantani, dalla maglia rosa di Vincenzo Nibali a quella celebrativa del tricolore 2018 dell’Androni Giocattoli Sidermec, fino alla bicicletta olimpica di Francesca Fenocchio.



Tra le maglie di corridori famosi, figurano ancora quella della Ursus indossata da Gino Bartali nel 1945, quella della Bianchi del campionissimo Fausto Coppi e quella di lana della squadra torinese dedicata a Serse Coppi, fratello di Fausto. Più attuali, invece, la maglia rossa della Vuelta di Spagna di Nibali e la maglia da gara di Elisa Balsamo del team Valcar-PBM. Circa 500 borracce, oltre 70 borse da rifornimento, una cinquantina di cappelli, autografi, pagine seppiate di vecchi giornali che esaltano un mezzo, la bicicletta, che guarda con il sorriso al passato e strizza l’occhio al futuro.



Dietro il racconto di ciascuna bici c’è un pezzo di storia d’Italia e del mondo. In questo tempio vivo del ciclismo è possibile trovare oltre una settantina di bici: quella da bersagliere per il settore militare, da panettiere, da barbiere, da arrotino, da spazzacamino, da pompiere, da gelatiere, da calzolaio, da stagnino per il settore componibili e catrechet. Più accessori, dalle pompe ai campanelli, portapacchi, ceste e cestini, tutto ad ispirazione ciclistica. Alcune bici sono state donate dai privati in ricordo dei nonni e dei genitori, mentre altre sono repliche ottenute grazie al sapiente lavoro del cavaliere Stefano Milanesio.



La visita al museo rappresenta un full immersion in uno spettacolare contenitore di cultura, fascino e passione sportiva che è possibile vivere gratuitamente dal lunedì al venerdì con orario 9.30/12 e 15/18 (sabato e domenica visite su prenotazione).



Esiste anche l’associazione del Museo, composta da amici e sostenitori che contribuiscono a dare energia ad un’opera speciale che ogni anno vince il suo GPM in termini di biglietti staccati ed apprezzamenti.



Quest’anno, la permanente è arrivata a spegnere 14 candeline e la festa è in programma domenica 10 novembre con il pranzo sociale presso il ristorante Le Betulle di Santa Vittoria d’Alba, frazione Cinzano, per il quale è necessaria la prenotazione (tel. 0172/049040 - 333/6567315) al costo di 25 euro per i soci e 30 euro per i non soci.



Tra gli ospiti, i fedelissimi Francesca Fenocchio, campionessa di handbike, medaglia d’argento ai Giochi di Londra 2012; Franco Balmamion, vincitore di due Giri d’Italia; Italo Zilioli, vincitore del Campionato di Zurigo; Walter Martin, ex ciclista su strada che ottenne tre successi tra i professionisti, tra cui la Milano-Torino nel 1961; Matteo Cravero, ex professionista braidese; Gianni Savio, manager del team “Androni Giocattoli Sidermec”.



New entry di quest’anno, l’ex corridore Gianbattista Baronchelli che di vittorie se ne intende, perché nella sua carriera da professionista ha colto ben novanta successi, negli anni in cui Eddy Merckx, “il cannibale”, era il dominatore assoluto.



Info, prenotazioni e tesseramento come soci: 0172/412507 - 333/6567315. Non uno, ma 14 motivi per dire io c’ero!