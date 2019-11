Erica Lucenti lascia le crocerossine di Cuneo dopo 20 anni: "Ho avuto il privilegio di aiutare tante persone"

Erica Lucenti aveva appena 23 anni quando decise di diventare una crocerossina. Adesso lascia, dopo 20 anni di "onorato servizio". Sempre presente, con la divisa che contraddistingue questo corpo ausiliario delle forze armate, composto da infermiere volontarie ed esclusivamente femminile all'interno della Croce Rossa Italiana.

Tra i loro compiti specifici il primo soccorso in zone di guerra e in operazioni umanitarie, oltre che in materia di protezione civile. Il loro motto è: "Ama, Conforta, Lavora, Salva".

L'addio lo annuncia lei stessa, con un lungo post su Facebook. Ragioni personali e private dietro una decisione che non è stata indolore ma che apre nuovi capitoli di vita per la ormai ex crocerossina di Cuneo, un volto notissimo in città.

Lo riportiamo, come suo bilancio e saluto personale alle tante persone che l'hanno conosciuta e stimata in questi lunghi anni al servizio degli altri.

Fortunato chi come me ha avuto il privilegio di tendere la mano ed entrare in punta di piedi in altre vite, per molto tempo o per un solo istante. Fortunato chi ha avuto il privilegio di poter stringere una mano in un momento di dolore, condividere difficoltà che aiutano a crescere, ma anche gioie inaspettate e sorrisi.



Fortunato chi ha avuto il privilegio di passare notti insonni, di freddo, di attesa per poter infondere sicurezza a chi si sentiva perduto. Fortunato chi ha avuto il privilegio di colmare il proprio cuore di emozioni forti, a volte crude ma fortemente maestre di vita... che sono diventate bagaglio inestimabile per affrontare le difficoltà di ogni giorno.

Grazie a chi mi ha accompagnato in questo splendido viaggio, a chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuto nella mia dolce follia facendo in modo che ogni giorno i miei occhi brillassero. Cullata da questi preziosissimi momenti, che mi hanno fatto apprezzare ogni volta di più ciò che "posseggo", come è giusto che sia metto un punto a questa avventura durata 20 anni... serbando nel mio cuore molte moltissime persone e momenti indimenticabili.