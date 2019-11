"A Lisio per sempre e anche dopo": il film girato interamente in val Mongia approda a San Michele Mondovì

Il sindaco sanmichelese, Domenico Michelotti, spiega: "È un film girato a Lisio, con attori e comparse non del mestiere, ma tutti originari dei nostri territori. Siamo entrati in contatto con la regista Noemi a settembre, in piena organizzazione della fiera di San Michele. Visto che verte sulla guerra, ecco che, come Comune, unitamente al Gruppo Alpini e alla Pro Loco, abbiamo pensato di inserirlo tra gli eventi del 4 novembre. Infatti, la domenica successiva, 10 novembre, ci sarà la commemorazione ai Caduti, con la deposizione della corona d'alloro presso il monumento che sorge di fronte al municipio".