Venticinque anni fa l'alluvione: prova di evacuazione nelle scuole di Alba per raccontare ai più giovani i giorni del dramma

Ottomila studenti, insieme a docenti e personale amministrativo di ben 28 plessi scolastici tra scuole dell’infanzia (l’Asilo Nido comunale "L'Ippocastano"), elementari, medie e superiori hanno preso parte questa mattina all’esercitazione di protezione civile che l’Amministrazione comunale ha promosso nell’ambito del fitto programma di celebrazioni per i venticinque anni dall’alluvione del 1994.



Iniziato sabato col convegno tenuto in sala Medford alla presenza di Angelo Borrelli, capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e col lancio di una corona di fiori nelle acque del Tanaro, omaggio alle vittime albesi della tragedia, il ricordo di quei tragici giorni di venticinque anni fa è proseguito domenica con la messa celebrata in duomo da monsignor Marco Brunetti, presenti i volontari delle numerose organizzazioni di protezione civile cittadine, mentre nel pomeriggio di ieri, lunedì, il tema è stato oggetto delle due iniziative promosse da Ance e Confindustria Cuneo, e dalla cooperativa Erica.



Questa mattina, martedì, il ricordo dell’alluvione è stato rivolto a quanti, per ragioni anagrafiche, non hanno ovviamente memoria di quanto accadde nelle convulse ore di quel tragico sabato 5 novembre, quando dopo tre ininterrotte giornate di pioggia le acque del Tanaro e del Belbo portarono morte e distruzione lungo l’intera asta del fiume, da Garessio ad Alessandria, e le due vallate, portandosi via decine di vite innocenti e lasciando in ginocchio un vasto territorio compreso tra tre province.



Tra i lasciti di quella drammatica vicenda le tante organizzazioni che oggi, in realtà come la capitale delle Langhe, operano nell’ambito della Protezione civile, con i numerosi volontari che anche oggi hanno collaborato per la buona riuscita di un’iniziativa che ha toccato anche gli uffici del municipio.



Allo scoccare delle 10, accompagnati dal suono della campanella, bambini e ragazzi hanno abbandonato i loro banchi per seguire le indicazioni dei volontari e degli amministratori comunali che hanno che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, col sindaco Carlo Bo impegnato alla Primaria "Gianni Rodari" di corso Europa insime al presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, l’assessore Carlotta Boffa e il presidente di Proteggere Insieme Roberto Cerrato al plesso di via Fratelli Ambrogio, il collega Massimo Reggio alla Primaria "Umberto Sacco" della Moretta e l’assessore Marco Marcarino che ha assistito alla prova di evacuazione che ha interessato gli uffici municipali. Sempre nelle scuole, incontri formativi e informativi sui rischi ambientali seguiranno nei prossimi giorni.