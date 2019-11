Vigili del fuoco morti nell'Alessandrino, Bergesio (Lega): "Tre eroi di cui mai dimenticheremo coraggio e nobiltà d'animo"

“Lo straordinario sacrificio dei tre Vigili del Fuoco intervenuti nella notte per un soccorso nella palazzina di Alessandria è ulteriore dimostrazione di quanto sia poi difficile far fronte a tragedie così gravi sia per le singole famiglie che per i cittadini tutti”. Così in una nota il Senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega Commissione Agricoltura.

“Ci stringiamo ai cari di questi tre eroi, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, perché è un dovere di ciascun cittadino e anzitutto di questa Aula ricordare, non solo oggi ma tutti i giorni, quei servitori dello Stato che nel tentativo di salvare la vita degli altri perdono la loro affrontando quotidianamente rischi e pericoli di straordinaria portata. Un augurio di pronta guarigione ai feriti coinvolti e profondo cordoglio per questi nostri tre eroi di cui mai dimenticheremo nobiltà d’animo e coraggio”