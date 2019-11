Dipendenti Ferrero in giro per l’Italia per far da ambasciatori ai "Nutella Biscuits": da Alba un esercito di 150 volontari (FOTO)

Per due giorni, tra ieri e oggi, hanno fatto visita a 4mila supermercati di tutte le regioni italiane con una precisa missione: fare gustare il nuovo biscotto a responsabili di punto vendita, commessi, cassiere, clienti. Sono i 1.000 "ambasciatori" Ferrero: dipendenti della multinazionale albese che, a titolo volontario, dando la propria disponibilità a trasferte in molti casi di centinaia di chilometri, hanno deciso di partecipare alla seconda parte della grande operazione promozionale con la quale il gruppo ha accompagnato il lancio del nuovo frollino alla Nutella prodotto nell'innovativo forno realizzato a Balvano, in Basilicata: prodotto che, proprio da ieri, lunedì 4 novembre, è in distribuzione in supermercati, negozi, bar e autogrill di tutto il Paese.



Un piccolo grande esercito nelle cui fila si annovera ovviamente una rappresentanza partita dalla capitale delle Langhe. Circa 150 persone – come spiegano dal quartiere generale albese della multinazionale –, provenienti dalle più svariate divisioni operative: il dirigente finanziario insieme all’operaio, l’addetto del marketing con quello della "supply chain": felpa e kit d’ordinanza alla mano hanno affiancato i venditori accompagnando le migliaia di degustazioni offerte al racconto di come l’innovativo prodotto è nato e viene realizzato.



Alla testa di questa allegra brigata si è messo nientemeno che l’amministratore delegato Alessandro D’Este che, dopo aver inaugurato gli spazi della milanese Casa Nutella (ne scrivevamo qui), ha voluto partecipare in prima persona a questa speciale missione aziendale, con l’obiettivo di raccontare a cassiere, commessi e semplici avventori dei più remoti territori d’Italia quanto sta dietro – in termini di ricerca, investimenti e tecnologia – a questo 'scrigno' di pasta frolla farcito con la celebre crema spalmabile.



Un’operazione degustazione mai tentata prima, dalle parti di Alba, e che probabilmente ha pochi precedenti nel mondo, per le singolari modalità con le quali è stata congeniata, coinvolgendo i dipendenti che a vari livelli, lungo i dieci anni della sua incubazione, hanno partecipato alla concezione e realizzazione del prodotto.

"Nutella Biscuits non è solo un prodotto unico per qualità, ma anche per come viene presentato ai consumatori – ha scritto l’ad D’Este sui suoi canali social –. In questi primi giorni di novembre, 1.000 'ferreriani' di tutte le funzioni, tra cui amministrazione, logistica e altri servizi, stanno affiancando i venditori nella proposta di Nutella Biscuits. Abbiamo l’orgoglio di lavorare per Ferrero e siamo fieri di poter testimoniare la cura con cui i nostri prodotti vengono realizzati, dalla scelta degli ingredienti, alle tecnologie produttive, ai sistemi di controllo qualità. Abbiamo pensato che le Persone che hanno concorso alla realizzazione di Nutella Biscuits potessero essere le prove più sincere e dirette verso i Consumatori ed i Clienti. Da Persone vere a Persone vere. La dimostrazione di amore verso Nutella e la passione verso Nutella Biscuits che stiamo raccogliendo in questi giorni sono eccezionali ed entusiasmanti!".