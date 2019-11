Anniversario alluvione 1994, Demarchi (Lega): "Giorno del ricordo, ma anche monito per prevenzione e sicurezza"

"I fatti tragici di quei giorni, le 70 vittime, di cui 29 in provincia di Cuneo, 2226 sfollati, case, strade e coltivazioni distrutte - accanto al ricordo e alla preghiera per loro e le loro famiglie, ai ringraziamenti per il prezioso lavoro delle donne e degli uomini della Protezione civile, all'orgoglio per l'eroica capacità di reagire dei Piemontesi - impongono una riflessione seria in termini di prevenzione, come conferma anche l'allerta maltempo e i gravi danni provocati nei giorni scorsi.

La normativa deve essere rivista e le procedure semplificate per agevolare gli interventi di pulizia ordinaria di fiumi e torrenti del Piemonte".

Lo afferma il consigliere regionale Paolo Demarchi in occasione del Consiglio regionale aperto e la celebrazione della giornata della Protezione civile, a 25 anni dalla terribile alluvione del 1994 che sconvolse il Piemonte e in particolare la provincia di Cuneo.