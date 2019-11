Cherasco, l'Amministrazione ha salutato e ringraziato tre dipendenti che vanno in pensione

L'Amministrazione comunale di Cherasco ha voluto salutare e ringraziare tre dipendenti del Municipio che lasciano il lavoro per la meritata pensione.

Nadia Romio, dell'Ufficio Ecologia Eventi, Graziella Lenta, dell'Ufficio Segreteria e Gualtiero Negro, agente della polizia municipale hanno ricevuto il plauso di amministratori e colleghi nella sala del Consiglio comunale.

"Nadia e Graziella sono in comune da oltre 30 anni – ha commentato il sindaco Carlo Davico - e sono state punto di riferimento per tutti i cittadini e per noi amministratori, dimostrando sempre grande professionalità ed impegno nelle loro mansioni. Gualtiero è in servizio alla polizia municipale cheraschese da alcuni anni, proveniente dalla vicina Bra. Dotato di grande professionalità e con un'esperienza lunga alle spalle, è subito stato accolto con grande favore da tutti. Lo scorso anno è stato anche premiato a Biella per l'anzianità di servizio. A nome di tutta la comunità voglio ringraziare questi tre dipendenti per tutto l'impegno che ogni giorno hanno dimostrato nel loro lavoro".