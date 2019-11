Cuneo: la Consulta giovanile pronta a presentarsi a Giunta e amministrazione

Mancano quattro giorni al primo, vero, incontro ufficiale tra la Giunta comunale al gran completo e la Consulta giovanile della città di Cuneo, che si terrà a partire dalle 9.30 di sabato 9 novembre nella sala del Consiglio del palazzo comunale.

L'occasione - che prenderà la forma di un consiglio comunale aperto speciale - sarà dedicata alla trattazione delle politiche giovanili; la Consulta presenterà direttivo e componenti alla cittadinanza, oltre ovviamente alle sue future attività.

La data del Consiglio comunale è stata decisa lo scorso settembre a seguito di una riunione della Giunta.

"Il consiglio comunale aperto è una grande occasione per parlare di come le nuove generazioni vedano le politiche giovanili. Il 9 novembre ci verrà data l'opportunità di poter condividere con le istituzioni quello che è stato, fino ad ora, il lavoro fatto e quello che si avrà intenzione di fare nei prossimi mesi: un'opportunità utile non solo per confrontarci ma anche per dimostrare che la collaborazione tra adulti e giovani non solo è possibile ma è necessaria al fine di poter garantire correttamente un passaggio intergenerazionale tra gli adulti di oggi e quelli del domani - commenta il presidente della Consulta, Pietro Carluzzo - . Per questo, come consulta, ringraziamo l'assessorato alle politiche giovanili per l'idea di voler provare a creare un ponte di collaborazione solida tra le istituzioni e le realtà giovanili esistenti".

La Consulta si è riunita ufficialmente per la prima volta per designare il proprio direttivo lo scorso 29 giugno. Attualmente vede coinvolte le seguenti associazioni: Liberavoce odv, Gli amici di Jim Bandana, Esseoesse. Net onlus, Progetto har, Agesci, Emmanuele Soc. Cooperativa, Cooperativa Momo, Gli Animattori, Casa del Quartiere Donatello, Consulta Studentesca, Deina Torino, ANPI, C.S.I., Apice, Monviso in Movimento, Acli, FAI, Pastorale Giovani, Granda Queer, Fondazione Nuto Revelli, Accademia del Teatro Toselli.