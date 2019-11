"Contrastiamo la povertà in Kenya": polentata solidale a Lurisia

Una polentata solidale a Lurisia, frazione appartenente al Comune di Roccaforte Mondovì, per garantire il pasto domenicale ai bambini di un villaggio del Kenya, dove albergano povertà e denutrizione.

Questo è lo scopo dell'evento organizzato dall'associazione onlus "Azzeriamo" e in programma alle 20 di sabato 16 novembre presso il "Palaterme", con animazione e musica (prenotazioni e informazioni al 338/4615852).

"'Azzeriamo' - raccontano gli organizzatori - aiuta un piccolo villaggio di nome Muthitwa, ubicato nel cuore del Kenya, a 200 chilometri da Nairobi. Siamo riusciti a portare l'acqua al villaggio prelevandola dal fiume mediante una pompa alimentata da una serie di pannelli fotovoltaici: un'installazione a impatto ambientale pari a zero".

"Vicino alle abitazioni - proseguono - c'è una grande cisterna, utilizzata per distribuire l'acqua a tutti gli abitanti, evitando loro di dover percorrere svariati chilometri a piedi per prelevarla manualmente. Tutte le domeniche, inoltre, regaliamo un pasto a oltre 100 bambini, in modo da garantire loro almeno un pasto ogni sette giorni, che altrimenti non farebbero".