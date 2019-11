Dalla stazione meteo di Erica dati in tempo reale e analisi sull’andamento del clima nell’Albese

Temperatura, direzione e velocità del vento, quantità di pioggia, umidità. Sono i dati raccolti dalla nuova stazione meteorologica che la cooperativa Erica e la collegata Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale (Aica) hanno inaugurato ieri nella loro sede di via Santa Barbara ad Alba.



In funzione da alcuni giorni, il dispositivo fa già parte delle rete di rilevatori collegati da tutto il territorio nazionale al sistema di raccolta ed elaborazione dati della Società Meteorologica Italiana (Smi) e fornisce informazioni accessibili in tempo reale a tutti gli utenti che utilizzino l’applicazione mobile Davis WeatherLink.



Presto verrà inoltre collegata anche alla rete di raccolta dati del Comune di Alba, andando in questo senso ad aggiungersi alla stazione attiva da tempo nella zona del ponte albertino.



Il taglio del nastro della nuova apparecchiatura si è tenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, nell’ambito del programma di iniziative organizzate in città per i venticinque anni dall’alluvione del 1994.



All’inaugurazione hanno preso parte, oltre ai vertici e agli operatori di Erica e Aica – con in testa Roberto Cavallo ed Emanuela Rosio –, numerose autorità tra le quali l’assessore regionale a Difesa del suolo e Protezione civile Marco Gabusi, gli assessori albesi Massimo Reggio e Carlotta Boffa, i consiglieri comunali Domenico Boeri, Alberto Gatto e Fabio Tripaldi.



"Si tratta di uno strumento che crediamo possa avere una valenza importante per l’intero territorio – ha spiegato il presidente di Erica, Luigi Bosio –, giacché, oltre alla misurazione costante dei principali indicatori meteo sulla città, la raccolta di dati e l’elaborazione delle loro serie storiche consentiranno utili raffronti e analisi sull’andamento del clima nella nostra zona. Un’esigenza quanto mai sentita se solo pensiamo che nella sua prima settimana di funzionamento, con novembre ormai iniziato da alcuni giorni, la temperatura minima comunicata dalla stazione non è mai scesa sotto i 13°C".



L’assessore regionale Gabusi, così come il collega albese Massimo Reggio, hanno manifestato il loro apprezzamento per l’iniziativa, denotando la disponibilità a collaborare con una realtà, quella di Erica, che da oltre vent'anni rappresenta nel proprio ambito operativo un’importante eccellenza del territorio.