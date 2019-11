In Piemonte un vademecum per la pulizia dei fiumi, Cirio: "Regole chiare per evitare denunce"

I sindaci del Piemonte avranno un vademecum che li aiuterà a mantenere puliti i fiumi, soprattutto in caso di ondate di maltempo, senza incorrere così nel rischio di possibili denunce.

Uno strumento utile, soprattutto per i piccoli Comuni. Ad annunciare la novità il presidente della Regione Alberto Cirio , durante il consiglio regionale straordinario aperto sull'alluvione del 1994 in programma oggi a Torino.

"Noi vogliamo mandare a tutti i sindaci del Piemonte - ha detto il governatore piemontese - uno schema chiaro su come si possono pulire i fiumi, i piccoli corsi d'acqua come torrenti e rii, e che sia vidimato dal Ministero dell’Ambiente". "Una sorta di certificazione che non li esponga a rischi di denunce per la violazione di normative vigenti" ha spiegato Cirio, precisando di averne già parlato con il Premier Giuseppe Conte nelle scorse settimane durante la visita in Piemonte e di averlo concordato con il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.