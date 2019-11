Avis Bra e Fidas Bra: un ricordo per i defunti donatori di sangue

Sempre molto partecipata la S.Messa in ricordo dei defunti donatori di sangue delle associazioni braidesi Avis Bra e Fidas Bra. Ieri, domenica 3 novembre, nel Santuario della Madonna dei Fiori, alle 17.30, molti i volontari dei due sodalizi erano presenti alla funzione celebrata dal Vice Rettore del Santuario, don Vincenzo Torchio. Presenti i due Presidenti delle Associazioni, Armando Verrua per l’Avis Bra e Tommaso Allocco per la Fidas Bra.

L’appuntamento, ormai diventato consuetudine, di commemorare insieme i defunti dei due gruppi braidesi, ne testimonia l’amicizia e lo spirito di collaborazione che ormai da anni unisce le due associazioni.