Controlli della Polizia di Stato a Cuneo, Borgo, Saluzzo, Bra e Fossano: identificate centinaia di persone

Dieci giorni di controlli del territorio da parte della Polizia di Stato. In particolare sono avvenuti a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo, Fossano e bra e hanno riguardato non solo le aree maggiormente "calde" ma anche molti locali, sale da gioco e centri scommesse.

In particolare, nella giornata di ieri, anche con l'ausilio di personale dell'Agenzia delle dogane e del Monopolio di Cuneo, sono stati controllorai cinque locali, di cui uno a Borgo San Dalmazzo e 4 a Cuneo. Nel corso dell'interventosono state identificate circa 50 persone, di cui 20 sono risultate con precedenti penali.

Nessuna irregolarità, invece, per quanto riguarda i locali ispezionati. Non sono emerse nemmeno particolari criticità nelle zone considerate particolarmente degradate a Cuneo, come l'area attorno alla stazione ferroviaria, piazza Boves o i giardini di corso Dante. Sono state identificate, anche in questi servizi di controllo, più di 50 persone, oltre a 6 esercizi commerciali della zona.

Nella zona dell'ospedale controllate decine di persone e una trentina di veicoli.

Controlli e decine di persone identificate anche a Saluzzo, Fossano e Bra.