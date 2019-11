E' morto Angelo Giusiano, ex primo cittadino di Manta e fiero alpino: fu l'ultimo sindaco dell'Unione Popolare mantese

E’ morto questa notte al Santa Croce di Cuneo l’ex sindaco di Manta Angelo Giusiano. Aveva 69 anni e nell’ultimo mese e mezzo si era ammalato gravemente. Fu l’ultimo volto dell’Upm di Manta, l’unione popolare mantese, che per quasi 40 anni ha governato il paese a pochi chilometri da Saluzzo. Fu eletto sindaco nel giugno del 2004 e rimase primo cittadino mantese per un mandato fino al 2009. Ricoprì cariche istituzionali non solo da sindaco, ma anche come vice nell’era di Roberto Signorile, sindaco di Manta dal 1995 al 2004, scomparso a seguito di incidente anni fa.



Molto attivo nella comunità Angelo Giusiano fu anche volto storico degli alpini di Manta di cui era capogruppo. Era anche attualmente coordinatore del sindacato dei pensionati per la Cisl.



“Fu attivo fino all’ultimo nella comunità” – lo ricorda Don Beppe Arnaudo – “Collaboravamo tanto, sia quando era sindaco, sia con gli alpini. Qualche giorno prima di ammalarsi stava organizzando un grande pranzo per un evento con gli alpini, poi la situazione è peggiorata. Era un uomo che si dava molto da fare per Manta.”



Angelo Giusiano lascia la moglie Bruna Genre e le figlie Marzia e Daria oltre ai fratelli Piero, Bruno e Franco. Non ancora fissate le date dei funerali, indicativamente dovrebbero tenersi giovedì 7 novembre alle 15 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli di Manta.