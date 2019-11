Roccaforte Mondovì: domato l’incendio alle ex Fonti San Maurizio

È stato domato nella notte, il devastante incendio che ha coinvolto le ex Fonti San Maurizio, nel comune di Roccaforte Mondovì.

Alcune squadre di vigili del fuoco sono ancora sul posto, a presidiare lo stabile e scongiurare un possibile riaccendersi di qualche focolare.

Già tra poche ore inizieranno i sopralluoghi al capannone ormai abbandonato da anni, per accertare i danni, verificare eventuali pericoli di crolli e cedimenti, anche per una casa vicina e soprattutto per cecare di capire la natura dell’incendio che potrebbe essere anche di natura dolosa.

Il piano terra dello stabile, completamente vuoto, è stato chiuso, a fini precauzionali visto che nella soletta potrebbero ancora riaccendersi dei focolai e per il considerevole carico del cartone, impregnato di acqua, utilizzata per domare l’incendio.

Il primo piano, con sopra il tetto ligneo e copertura in

lamiere è invece tenuto sotto controllo con l’utilizzo di acqua nebulizzata da parte delle squadre dei vigili del fuoco.