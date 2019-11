Tre vigili del fuoco morti nell'esplosione di una cascina: bandiere a mezz'asta in tutte le caserme dei vigili del fuoco di Cuneo

Bandiere a mezz'asta in tutte le caserme dei vigili del fuoco della Granda in segno di lutto per la tragedia di Quargneto, dove sono morti tre pompieri. Da Cuneo ad Alba passando per Saluzzo e Mondovì e in tutti i distaccamenti volontari della provincia.

Intervenuti per un incendio, sono stati travolti e uccisi da una deflagrazione - di cui si ipotizza la matrice dolosa - Matteo Gastaldo, 46 anni, l'ultimo a essere estratto, Marco Triches, 38 anni e Antonio Candido di 32 anni. Altri due pompieri sono rimasti feriti assieme ad un carabiniere. Sono stati trasportati negli ospedali di Alessandria e Asti in gravissime condizioni.

Tutti i vigili del fuoco d'Italia partecipano al dolore per i tre colleghi morti in servizio e in circostanze ancora tutte da chiarire.