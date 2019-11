Allarme poco dopo le 14 a Monterosso Grana, dove è stato rinvenuto un cadavere riverso in un canale in frazione San Pietro. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo in età avanzata, con tutta probabilità caduto accidentalmente in acqua.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, con con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), oltre al 118 e ai carabinieri.