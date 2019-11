Coworking Roma: perché affidarsi alla qualità di Cowo®, la rete dei coworking indipendenti

Il lavoro è in costante evoluzione e nell’attuale contesto produttivo la capacità di incidere passa dalla costruzione di relazioni e il confronto costante con colleghi e competitor. Misurarsi con le sfide del mercato richiede un approccio al lavoro dinamico, sensibile alle opportunità e improntato alla collaborazione.

È da questo scenario lavorativo che è emerso l’interesse verso il Coworking. Nato negli Stati Uniti, ha conquistato, nel corso dell’ultimo decennio, anche l’Italia. E come per ogni fenomeno di caratura nazionale, i suoi primi effetti si sono riscontrati nella Capitale.

Il Coworking Roma è apprezzato da migliaia di professionisti, imprenditori, consulenti e lavoratori autonomi. Come accade per tante altre città, anche per il Coworking Roma la Rete Cowo® Coworking Network è una delle realtà più importanti e rinomate.

Il Network è attivo nella Capitale dal 2009 e ha coinvolto realtà professionali locali, facendo da apripista a successive iniziative. Grazie alla Rete Cowo®, quanti sono interessati al Coworking Roma e provincia, possono contare su molte location e varie opzioni di utilizzo.

Si può optare per l’uso di scrivanie o complete postazioni di lavoro, ma anche risorse professionali più articolate come uffici arredati, sale per riunioni o incontri, aule per la formazione, showroom. Il Coworking Roma e provincia presentato da Cowo® fa della varietà della proposta un suo tratto distintivo, ci sono soluzioni per far fronte a ogni esigenza.

A questa caratteristica se ne aggiunge un’altra, forse altrettanto rilevante per chi fa business: ai centri Cowo® fanno riferimento molte attività di eventi e networking, che rappresentano una preziosa opportunità per migliorare le relazioni professionali.

Ma come ottenere maggiori dettagli sull’offerta Cowo®, dove trovare tutte le informazioni sugli spazi che articolano la proposta romana? Basta utilizzare il portale ufficiale cowo.it, qui sono riportate le specifiche relative a ogni centro, indicato per altro su una pratica mappa che consente di avere a colpo d’occhio un quadro esatto dell’offerta.

Coworking space Roma della Rete Cowo®, oltre dieci anni di esperienza e più di 100 spazi coworking

Della Rete Cowo® fanno parte oltre 100 spazi condivisi in tutta Italia e Svizzera. È un Network che vanta oltre un decennio di esperienza nel settore, supporta le pratiche legate alla produttività e pone in relazione ogni giorno migliaia di professionisti, attivi in diversi ambiti lavorativi.

Il Web fornisce un contributo rilevante per il Network e il portale ufficiale, grazie a 1.400 articoli e pagine, è da un decennio un punto di riferimento per l’intera Coworking Community.