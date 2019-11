Ghisolfi spiega la finanza ai futuri manager delle piccole imprese

La finanza spiegata - come da Manuale - ai futuri manager delle piccole e medie imprese. Il Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi - presidente della neonata Accademia per l'educazione finanziaria - ha fatto ritorno nella sua Fossano per portare il proprio saluto e intervento introduttivo come relatore d'eccezione al corso post diploma dedicato alla formazione di tecnici specializzati in amministrazione delle aziende medio-piccole, vale a dire la struttura economica diffusa e portante di tutte le nostre realtà locali, vitali sul piano delle idee ma spesso sovraesposte alle contingenze di un mercato finanziario rispetto al quale l'approccio dell'imprenditore e del suo manager deve essere non di contrapposizione ma di conoscenza e di gestione positiva di rischi e opportunità.