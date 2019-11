Ipercoop Mondovicino festeggia 11 anni con un'offerta: con 50 euro di spesa un buono sconto da 20 euro

L’Ipercoop Mondovicino sta per compiere 11 anni: qual è il bilancio di questa vostra presenza sul territorio monregalese e in che cosa la vostra offerta differisce da quella delle altre insegne della distribuzione?



“Il bilancio – risponde il Direttore dell’Ipercoop Cosimo Giudice – è senz’altro positivo, sia perché il nostro punto vendita garantisce occupazione stabile a 95 persone, in larga parte giovani, sia perché offre ai Soci monregalesi e a tutti i consumatori la possibilità di usufruire di una proposta commerciale doppiamente conveniente: in senso strettamente economico, per le molte promozioni che programmiamo nel corso dell’anno, e sotto il profilo dei valori, perché Coop Liguria è una cooperativa di consumatori, la cui missione sociale è quella di tutelare non solo il potere d’acquisto, ma il benessere a tutto tondo delle famiglie. Questo si traduce in politiche commerciali fortemente orientate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, che non trovano eguali nel panorama della grande distribuzione italiana: misure rigorose di tutela ambientale, ad esempio siamo l’unica catena distributiva che ha aderito alla Campagna volontaria di riduzione della plastica dell’Unione Europea e ci siamo impegnati, entro il 2022, a rendere riciclabili, riutilizzabili o compostabili gli imballaggi di tutti i nostri prodotti a marchio; politiche restrittive a tutela della salute delle persone (no agli ogm, all’olio di palma, agli antibiotici nelle carni, al glifosato in agricoltura); politiche di tutela della dignità delle persone: siamo stati i primi a conseguire la certificazione etica SA8000 e con il progetto ‘Buoni e giusti’ monitoriamo le filiere a rischio per contrastare il caporalato. Inoltre valorizziamo fortemente le produzioni di tutti i territori in cui siamo presenti, come ad esempio, qui a Mondovì, il burro e i formaggi di Occelli, Persia e Famù, la pasta e i biscotti Michelis e le carni Faccia, fornitore che produce anche quelle vendute con il nostro marchio di eccellenza Coop Fior Fiore. A distinguerci, poi, è soprattutto il nostro prodotto a marchio, che racchiude tutti i nostri valori pur conservando un imbattibile rapporto qualità/prezzo e che, tenuto conto di tutte le linee, garantisce un’offerta molto vasta, che supera i 4.500 articoli”.



C’è qualche novità in fatto di offerte, che sono sempre il tema più gradito ai consumatori?



“Oltre ai volantini quindicinali e alle offerte di ‘convenienza doppia’, che propongono a prezzo scontato prodotti che hanno un risvolto valoriale e dunque sono convenienti anche per la collettività, sta per partire una nuova promozione ‘a coupon’: li distribuiremo tra il 4 e il 17 novembre a tutti coloro che effettueranno una spesa minima di 50 euro e daranno diritto a un buono sconto da 20 euro, utilizzabile su una spesa di 50 euro effettuata tra 18 novembre e il primo dicembre. Un aiuto per far fronte alle tante spese che affrontano le famiglie in vista del Natale. Quest’anno, inoltre, abbiamo realizzato un volantino dedicato interamente al Black Friday di fine novembre, con sconti molto interessati soprattutto sul multimedia”.