Spezie: a Cuneo un corso per conoscerle e utilizzarle

Questo corso, va oltre la semplice conoscenza sull’utilizzo, sono lezioni molto intense e hanno lo scopo di renderci autonomi in molte cose. Noi siamo parte della Natura, se impariamo ad ascoltare le sue leggi riusciamo a mantenerci in equilibrio, nonostante la vita frenetica del nostro secolo.

Madre natura possiede tutto ciò di cui abbiamo bisogno e tutti i rimedi, basta essere attenti incontrarla e incontrarsi per vivere al meglio la propria vita.

Un semplice corso di Spezie, con la Passione e le competenze di Cinzia Cesano, ci può fornire degli strumenti molto utili per stare in connessione con la Natura e per preparare in autonomia non solo ottimi manicaretti, ma aiutarci a risolvere problemi di salute, pulire l’organismo dalle tossine, e occuparci senza grosse spese del proprio corpo imparando a preparare sciroppi, oleoliti, tinture, tonici per la cura della pelle e dei capelli, creme da massaggio, fumenti...

In Natura c’è tutto: antiossidanti, antinfiammatori, antidolorifici, rilassanti, emollienti e molto ancora.

Non si parlerà solo del benessere del corpo, anche della mente e dello spirito e anche della cura della casa (potete auto produrvi detersivi) e la cura dei vostri animali.

Si parlerà di come possiamo coltivarle e di come possiamo utilizzarle per arricchire la terra o per curare le nostre piante dai parassiti.

Le Spezie peraltro ci porteranno in giro per il mondo a conoscere usanze e miti.

Un piccolo viaggio di 6 lezioni alla scoperta del mondo, di Sè e di Madre Natura.

Storia, origini, curiosità, e virtù di:

coriandolo, cannella, zafferano, pepe nero, pepe verde, pepe bianco, pepe lungo, pepe rosa, cubebe, pimento, pepe di Sichuan, Melegueta, aframomo, voatziperifery, zenzero, cardamomo, curcuma, sesamo, senape, peperoncino, chiodi di garofano, noce moscata, macis, bacche di ginepro, semi di finocchio, anice verde, aneto, cumino, carum carvi, anice stellato. Ad ogni incontro si potranno assaporare le Spezie trattate.

Il corso prevede 2 date con orari differenti per incontrare le esigenze dei partecipanti:

· orario preserale 18.00 – 20.00: lunedì 11 – 18 – 25 novembre, lunedì 2 – 09 – 16 Dicembre

· orario serale 20.30 – 22.30: mercoledì 13 – 20 – 27 novembre, mercoledì 04 – 11 – 18 Dicembre

Il costo dell’intero corso è di € 120,00 per chi si prenota entro mercoledì 6 novembre una lezione è gratuita e pertanto il costo del corso sarà di € 100,00 a persona.

Gli iscritti avranno la possibilità di frequentare tra il preserale e il serale (nel caso verranno attivati entrambi i corsi) e al fine di poter recuperare eventuali lezioni perse senza costi aggiuntivi.

Le lezioni si effettueranno presso lo Studio Psicologico Psicoterapico di via Roma 53 a Cuneo

I clienti che hanno piacere di recuperare lezioni perse lo scorso anno devono prenotarsi per la/le lezioni perse, e potranno partecipare senza costi aggiuntivi.

Per informazioni contattare responsabile dei corsi:

Cinzia Cesano 3343589107 – corpocosciente@gmail.com