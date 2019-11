Voglia di benessere? In pullman turistico alle Terme di Pré Saint Didier

Le proprietà benefiche dell’acqua sono conosciute fin dall’antichità: è noto che i Romani svilupparono e diffusero in tutta Europa la cultura della pratica termale, facendo la fortuna di numerose località dove le “acque calde” sgorgano naturalmente dal terreno.

Come Pré-Saint-Didier, piccolo centro della Valdigne in Valle d’Aosta.

Le sue acque termali, che escono dal cuore della montagna a 36°, sono famose per le proprietà rilassanti, ricostituenti e antireumatiche; rendono la pelle morbida, facilitano la circolazione e i movimenti muscolari e sono meta turistica già da diversi secoli: alla fine dell’Ottocento la famiglia reale italiana era solita trascorrere qui le vacanze.

Oggi approfittare di questo benessere è alla portata di tutti, grazie al rinomato centro termale QC Terme di Pré Saint Didier: chi vive in provincia di Cuneo sa che questo è uno degli stabilimenti termali migliori e più vicini dove trascorrere una giornata di relax. Le terme di Pré Saint Didier sono infatti facilmente raggiungibili in auto dal Cuneese, ma sono ancora più piacevoli da frequentare con la comodità di un viaggio in pullman turistico. Non dover guidare e potersi riposare, in particolar modo al ritorno, con il freddo e il buio tipici delle sere invernali, costituisce un notevole prolungamento del benessere goduto durante la giornata.

Tra dicembre e marzo la Laschi Viaggi organizza i Giovedì del Benessere, speciali viaggi in pullman diretti alle terme di Pré Saint Didier con partenza da Cuneo, Mondovì, Fossano e Marene.

L’ingresso alle terme, recentemente rinnovate in alcune aree, comprende la possibilità di usufruire di oltre quaranta pratiche termali tra vasche sensoriali, vasche relax con cromoterapia e musica subacquea, cascate tonificanti, vasche esterne con idromassaggio, grotta del sale e sale relax panoramiche, luogo ideale per rilassarsi, leggere e sognare. Sono otto le saune a disposizione, ognuna con differenti effetti benefici. Accappatoio, ciabatte, asciugamano, così come shampoo, balsamo e creme viso e corpo, vengono forniti dalla struttura.

Il benessere che deriva dall’acqua si completa con il piacevole paesaggio circostante: il centro termale, ai piedi del Monte Bianco, ha un fascino unico soprattutto d’inverno, quando la neve si adagia come un manto uniforme che si interrompe solo nei pressi dell’acqua fumante delle tre piscine termali all’aperto e, al tramonto, ancora si scorge la bianca cima della vetta.

La tariffa del viaggio comprende anche il ristoro: nei viaggi in partenza fino a dicembre è incluso un pranzo a buffet con frutta, yogurt, prodotti biologici, infusi e succhi di frutta; da gennaio verrà offerto invece un ricco apericena prima del rientro verso casa.

I viaggi alle terme di Pré Saint Didier sono in calendario tra dicembre e marzo, tutti i giovedì ad esclusione del periodo natalizio e durante il Carnevale; le partenze sono già confermate, senza la necessità di dover raggiungere un numero minimo di partecipanti: ciò significa che ognuno può programmare il proprio Giovedì del Benessere senza il timore che il viaggio venga annullato. Il costo del viaggio è di € 75 e comprende il viaggio in pullman Gran Turismo, l’ingresso alle terme con le dotazioni incluse e il ristoro, l’assicurazione medico/bagaglio.

Inoltre, su ogni pullman i passeggeri troveranno l’assistenza qualificata di un accompagnatore turistico diplomato, sempre presente nei viaggi Laschi e a disposizione per tutta la giornata in caso di qualsiasi necessità.

I viaggi sono prenotabili presso 40 agenzie viaggi distribuite su tutto il territorio provinciale. Info e altri dettagli su www.laschiviaggi.it