A Cuneo il dottor Vacchetta presenta il suo libro “Cuore di riccio”

Sabato 23 novembre alle ore 17, a Cuneo, presso l’hotel Royal Superga in via Pascal 3, angolo piazza Galimberti, il veterinario Massimo Vacchetta presenta il suo libro “Cuore di riccio”.

Il dott. Vacchetta, autore del best seller “25 grammi di felicità”, ha fondato a Novello il Centro recupero ricci “La ninna”, in cui vengono salvati e curati i ricci in difficoltà. Nei suoi libri, racconta come la sua passione per i ricci, nata per caso, gli abbia cambiato la vita, rendendolo attento ai bisogni degli ultimi e dei più piccoli e aiutandolo a superare lutti e difficoltà personali.

L’incontro proseguirà poi con un aperitivo offerto dalla Lav di Cuneo, che ha organizzato l’evento. Poiché i posti sono limitati, è obbligatorio prenotare, telefonando al num. 333.8347714, oppure scrivendo a lav.cuneo-vallate@lav.it. La partecipazione è totalmente gratuita; chi vorrà sostenere le attività del Centro “La ninna”, potrà farlo acquistando il libro del dott. Vacchetta.