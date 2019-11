Saluzzo, la Compagnia d’la Vila porta in scena “ Cleo” per divertire il pubblico del Teatro Don Bosco

Invisibile, ma sempre presente arriva in scena “Cleo” per il doppio appuntamento venerdì 8 e sabato 9 novembre alle 21 ,sul palcoscenico del Teatro Don Bosco di via Donaudi, secondo spettacolo della rassegna teatrale piemontese.

La commedia brillante dialettale di Ezio Tesi, è rappresentata dalla storica Compagnia “ D’la Vila” di Verzuolo, diretta da Carlo Antonio Panero che firma anche l’adattamento.

L’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera: per prenotazioni telefonare al numero 3240431347 ore pasti mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Il cast della Compagnia verzuolese da anni seguitissima in tutti gli spettacoli, condurrà il pubblico nelle avventure tragicomiche a cui va incontro la famiglia Dalmasso, a causa di una gattina di nome Cleo.

Quest’ultima è l’eredità “speciale” di uno zio burlone, corredata per di più di tutta una serie di disposizioni, il cui rispetto da parte dei nipoti Edoardo e Teresa risulta tassativo, se vogliono entrare in possesso dei ricchi beni del parente defunto.

Nonostante non compaia mai in scena, Cleo è costantemente presente nei discorsi dei protagonisti, sconvolgendo positivamente la vita sentimentale di Dalmasso figlia, ispirando alla donna di servizio filosofiche e “rustiche” massime di vita, suggerendo ad amici e conoscenti consigli più o meno disinteressati.

Il finale è simpaticamente imprevedibile.

In scena: Carlo Antonio Panero, Caterina Bonino, Elisa Peracchia, Bruna Corrado, Davide, Barale, Maddalena Giacosa, Claudio Nasi, PierGiorgio Silvestro, Irma Emanuel, Elide Sartore, Pier Luigi Rovere.