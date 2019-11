Discorso del sindaco di Fossano in occasione della cerimonia del IV Novembre

Rivolgo il saluto della città alle autorità civili, militari, alle associazioni, ai ragazzi delle scuole e a tutti i cittadini che oggi sono qui con noi a celebrare questa ricorrenza.

Il 4 novembre del 1919 venne istituita la Festa delle Forze Armate, quella che oggi è la più longeva della storia del nostro paese, una commemorazione che ha resistito negli anni attraversando ogni parentesi storica della fase Repubblicana. Una giornata in cui si celebrano le Forze Armate e l'Unità Nazionale nel ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita in onore della nostra Patria e della difesa dei confini.



Nel 2019, a cent'anni dall'istituzione della festa, le Forze Armate rappresentano un elemento d'orgoglio per tutti noi, potremmo dire che sono il cardine della nostra società. Se lealtà e servizio alla Patria restano capisaldi imprescindibili della loro azione, oggi gli obiettivi sono la tutela della sicurezza, della legalità e della stabilità internazionale ma anche l’aiuto a popolazioni colpite da calamità naturali, vittime di conflitti o di instabilità politica.



Spesso gli angeli con la divisa operano in contesti al limite, pensiamo ad esempio alle periferie delle grandi città o ai quartieri malfamati. Oppure ancora alle grandi missioni internazionali dove i militari portano con orgoglio il Tricolore sul petto ed è proprio questo senso della patria e del dovere il collegamento tra i militari di ieri e quelli di oggi, cambiano i tempi ma non cambiano i valori. Un impegno pagato con la vita dei Militari che più volte sono stati vittime di attentati durante le loro missioni oppure durante il lavoro quotidiano sul suolo nazionale.



Oggi voglio ricordare due episodi in particolare: l'attentato di Nassirya di cui fra qualche giorno, il 12 novembre, ricorrerà il 16esimo anniversario, dove persero la vita i nostri Carabinieri, Soldati dell'Esercito Italiano e Cooperanti internazionali. E per arrivare ai giorni nostri i recenti fatti di Trieste con due poliziotti che hanno perso la vita dopo una sparatoria all'interno della Questura: voglio dedicare proprio a loro questa giornata.

Il IV Novembre ci permette di ricordare che le forze armate e le forze dell'ordine sono motivo di orgoglio per l'Italia e sono i garanti di identità nazionale e di quei principi e valori su cui è fondata la democrazia.



La nostra città è da sempre legata alle donne e agli uomini in divisa, l'integrazione dei militari nella comunità è testimoniata quotidianamente dalla collaborazione tra le varie istituzioni.