Alba, primo addio per il rinnovato Consiglio comunale: lascia il leghista Gabriele Mutti, al suo posto Ylenia Cane

Interessa il gruppo della Lega il primo avvicendamento all’interno del Consiglio comunale albese uscito dalle votazioni dello scorso 26 maggio.

A comunicare la propria intenzione di uscire dall’assemblea civica è stato il consigliere Gabriele Mutti, 73 anni, vigile urbano dal 1977 al 2008, ora in pensione, nella consultazione di maggio eletto in Consiglio con 43 preferenze.



Mutti ha rassegnato le proprie dimissioni con una comunicazione inviata sabato agli uffici comunali e protocollato nella giornata di oggi, martedì 5 novembre. Secondo il regolamento del Consiglio, questo avrà ora dieci giorni di tempo per provvedere alla sua surroga, che avverrà col primo dei candidati non eletti.

Nella fattispecie si tratta di Ylenia Cane, nel maggio scorso votata da 35 suoi concittadini. Nata ad Alba nel 1973, diplomata al Liceo Artistico "Ego Bianchi" di Cuneo, la nuova consigliera lavora come addetta alle vendite al "Big Mercatò" del Mussotto.

IL COMMENTO DEL SEGRETARIO CITTADINO

"Il consigliere Mutti – è il commento giunto al nostro giornale dall’assessore Marco Marcarino, segretario cittadino del Carroccio – è sempre stato un vulcano di idee, molte delle quali condivisibili. Purtroppo la macchina burocratica ha i suoi tempi e procedure, che non sono a volte in linee con le immediate aspettative dei proponenti. Comunque occorre tempo e dedizione per portare a compimento le buone proposte, e questo è sempre stato l'impegno della Lega, di passare dalle parole ai fatti. Ora, da esterno, Gabriele, potrà dedicarsi al meglio ai suoi hobby, in primis, quello di assiduo camperista. Noi in Comune, con l'aiuto della nuova consigliera, Ylenia Cane, che gli succederà, e alla quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, continueremo a batterci con caparbietà per portare a compimento tutte le buone intenzioni che la Lega ha sempre dimostrato a ogni livello di governo".