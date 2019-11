Saluzzo: dopo la campagna elettorale delle Amministrative, i soci di “Insieme si può” si ritrovano per rinnovare il Consiglio direttivo

È convocata per questa sera (5 novembre), alle ore 21, nei locali dell’Interno 2 di via Martiri della Liberazione a Saluzzo, l’assemblea generale di “Insieme si può”, la coalizione che alle ultime elezioni amministrative ha sostenuto la candidatura a sindaco di Mauro Calderoni.

I membri dell’Associazione in regola con il tesseramento 2019 saranno chiamati ad eleggere i 10 consiglieri che formeranno il nuovo Consiglio direttivo, ormai scaduto a giugno. I nuovi vertici associativi rimarranno in carica per i prossimi cinque anni.

Nel corso dell’assemblea Carlo Ravazzi, presidente uscente di “Insieme si può”, porterà il suo saluto, seguito poi dalla presentazione del bilancio consuntivo dell’ultima campagna elettorale. È previsto anche un intervento del sindaco Calderoni.

Successivamente, verranno presentate le candidature per l’elezione dei 10 consiglieri, prima dell’apertura delle votazioni.

Il nuovo direttivo sarà formato dai 10 eletti, da 5 consiglieri indicati rispettivamente dalle 5 liste che hanno fatto parte dell’Associazione in occasione dell’ultima tornata elettorale (Città democratica, Polo civico per Saluzzo, Sinistra saluzzese, Una città da amare e Uniti per Saluzzo), da due rappresentanti indicati dalla maggioranza del Consiglio comunale e da uno indicato dalla Giunta.

Fa parte del direttivo, come membro “di diritto” anche il sindaco in carica.

“Trattandosi – spiega Ravazzi – di un momento molto importante per l’Associazione, che segna l'avvio di un cammino quinquennale, tutti i soci sono invitati ad essere presenti e a portare parenti ed amici che potranno, se ancora non lo avessero fatto, sottoscrivere la tessera 2019 di ‘Insieme si può’, al costo di 10 euro, e partecipare alla votazione dei consiglieri per il prossimo quinquennio”.