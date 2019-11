Donna blocca i binari per un'ora a Torino Stura: ritardi a catena per la circolazione ferroviaria

Mattinata complicata per la circolazione ferroviaria tra Torino e Milano, questa mattina 5 novembre. Basta aprire il sito di Trenitalia per vedere quanti sono i convogli in ritardo, in particolare quelli in partenza e in arrivo alla stazione di Torino Stura.

Qui, infatti, una donna, poco prima delle 8, ha deciso di occupare i binari proprio all'altezza di Torino Stura, bloccando, di fatto, la circolazione ferroviaria. Ci è voluta quasi un'ora di tempo per calmare la signora e farla spostare. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polfer. Pare che la donna fosse particolarmente arrabbiata per aver perso il treno

Conseguenza? Molti convogli, tra i quali anche quelli diretti in provincia di Cuneo, sono partiti decisamente in ritardo. E' il caso del Torino Stura-Fossano delle 8.52, partito con 43 minuti di ritardo e del convoglio diretto ad Alba, partito con un quarto d'ora di ritardo rispetto all'orario previsto.

Come confermano da Trenitalia, i ritardi hanno riguardato anche alcune Frecce, ma non sono stati cancellati treni.

La circolazione dei convogli è ripresa intorno alle 8.40 e la situazione sta tornando alla normalità. Ad essere coinvolti dai disagi - con rallentamenti fino 45 minuti - 5 Frecce, 2 Italo e 15 regionali.