Dopo le prime nevicate in quota, chiude la strada per il Pian del Re di Crissolo

Dopo la chiusura del Colle dell’Agnello, nelle Valli del Monviso chiude parte di un’altra strada provinciale.

In Val Po, infatti, è chiusa da ieri il tratto di SP 234 compreso tra Pian della Regina e Pian del Re, a Crissolo. La sbarra posta subito a monte della “Baita della polenta” di Pian Regina è infatti tornata a chiudersi, sino alla prossima primavera.

Il provvedimento, assunto dalla Provincia di Cuneo in qualità di Ente competente sul tratto di strada, è stato adottato – come accade ogni anno – col sopraggiungere delle prime nevicate in quota.

Già a Pian della Regina, domenica, erano scesi i primi fiocchi bianchi. Ieri (lunedì), l’ordinanza di chiusura.

Alla base del lungo stop l’impossibilità di procedere, in inverno, alle operazioni di sgombero neve, per via dell’importante pericolo slavine che, infatti, in alcuni casi costringe le autorità a chiudere anche il tratto più a valle, quello Crissolo-Pian della Regina.

Per poter tornare a raggiungere le sorgenti del Po occorrerà attendere la primavera, e il termine delle operazioni di sgombero della neve e di ripristino delle condizioni di sicurezza.