Confagricoltura: "Positivo l'impegno della Giunta regionale in favore del settore agricolo"

“Apprezziamo l'impegno del presidente Cirio, del vicepresidente Carosso e dell'assessore all'agricoltura Protopapa per il reperimento delle risorse, nell'ambito della programmazione del Piano di Sviluppo Rurale, per la prosecuzione delle misure agroambientali. Si tratta - sottolinea il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia che è intervenuto con il direttore dell’organizzazione Ercole Zuccaro all’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Lascaris - di un’azione che riteniamo essenziale per il miglioramento dell’ambiente, nell’interesse delle imprese agricole, dei cittadini e del territorio, che ha consentito, nel corso di circa vent’anni, di ridurre in modo drastico l'impiego di fitofarmaci e fertilizzanti, a tutto vantaggio della qualità delle nostre produzioni”.

Confagricoltura rimarca “lo spirito costruttivo dell'incontro, che ha registrato una solida condivisione degli obiettivi, volta a rafforzare lo sviluppo produttivo del sistema agroalimentare piemontese, puntando al completo sfruttamento di tutte le risorse disponibili della programmazione europea e regionale”.