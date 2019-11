Il mobilificio TREDI festeggia 50 anni di vita

L’azienda nasce nel 1969 dall’intraprendenza dei tre fratelli Michele, Giuseppe e

Francesco Demichelis, appassionati di mobili e di articoli d’arredamento che decidono di

aprire il punto vendita di Magliano Alpi.

L’attivita si rivela subito solida e all’avanguardia, espandendosi oltralpe nel 1983 con l’apertura di AC1, un

centro specializzato nella vendita di cucine componibili a Nizza , aprendosi così al mercato

della Costa Azzurra.

E' nel 2008 che la sede di Magliano Alpi si rinnova totalmente per ospitare e proporre una

vasta selezione delle migliori produzioni d’arredamento ambientate per proporre, con

l’ausilio di uno staff di collaboratori esperti, la soluzione ideale.

Nel 2016 l'offerta commerciale del Gruppo si amplia ulteriormente con la nascita di TrediPorte.

Innovazione, completezza di gamma e ricerca estetica dei materiali sono gli elementi

caratterizzanti della produzione che si declina in porte interne, portoncini d’entrata e

placards.

Oggi il nostro augurio più sentito va a Sandra e Luciano Demichelis timonieri dell’azienda, unito all'auspicio di nuovi orizzonti nel segno dell'innovazione coniugata alla tradizione.



I collaboratori.