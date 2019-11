A Torino l'incontro tra Regione, Comune di Mondovì e Provincia sull'edilizia scolastica monregalese

Si è svolto questa mattina, come concordato con il Presidente della Regione, Alberto Cirio, l’incontro utile ad approfondire la situazione dell’edilizia scolastica monregalese.

Al tavolo di piazza Castello erano presenti, oltre alla Regione, il Comune e la Provincia. L’Assessorato Regionale all’Istruzione si è reso disponibile, di concerto con la Provincia di Cuneo, a verificare la possibilità di mantenere nel rione Piazza la futura sede scolastica.

“Come più volte affermato - dichiara il Sindaco, Paolo Adriano - la strada indicata dall'Amministrazione Comunale si rivela ora percorribile anche per gli altri Enti coinvolti. Attraverso il contributo della Commissione Speciale, sta al Comune individuare un edificio da valorizzare in questo senso”.

Nello stesso incontro è stato affrontato anche il tema dei fondi che il MIUR ha destinato a favore di un impianto sportivo monregalese. Anche in questo caso, Regione, Provincia e Comune sono concordi nel procedere alla realizzazione di un nuovo impianto che sia utile non solo agli Istituti scolastici, ma a tutta la cittadinanza.

“Con questo incontro - conclude il Sindaco - abbiamo avviato un’interlocuzione molto positiva, che - questo è l’auspicio - potrà consentire a Mondoví di risolvere le criticità relative alle scuole e, contemporaneamente, rispondere all’esigenza di rifunzionalizzare un edificio storico. Infine, grazie alla collaborazione di Regione e Provincia, l’Amministrazione potrà proporre al mondo scolastico e alle associazioni sportive cittadine una possibile soluzione ad un’altra problematica cittadina: quella della realizzazione di un palazzetto dello sport”.

Per il Comune di Mondoví hanno partecipato all’incontro il Sindaco, Paolo Adriano, il Presidente del Consiglio Comunale, Elio Tomatis, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni, l’Assessore all’Istruzione, Luca Robaldo e il Capo di Gabinetto Gabriele Campora