Alba, i bimbi della Primaria "Coppino" fanno lezione nel Palazzo comunale

Mercoledì 6 novembre gli alunni delle classi 5ª A e B della scuola elementare “Michele Coppino” dell’Istituto Comprensivo Centro Storico di Alba hanno visitato il Palazzo comunale.



In Municipio sono stati accolti dal sindaco Carlo Bo, insieme al vicesindaco Emanuele Bolla e dall’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo.



La visita è partita dalla sala della Resistenza, proseguendo poi nella sala consigliare “Teodoro Bubbio”, nell’ufficio del sindaco e in sala Giunta.



Secondo quanto spiegato dalle insegnanti all’Amministrazione, in questo periodo gli allievi coinvolti nell'iniziativa stanno studiando le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale. In particolare, la sezione B sta lavorando alla simulazione di un programma elettorale e delle elezioni per la nomina del sindaco della classe, che si terranno lunedì 11 novembre.



Incuriositi e attenti, durante la visita hanno ascoltato con interesse le parole degli esponenti della Giunta cittadina. Dall’altra parte, il sindaco ha illustrato agli studenti il lavoro degli amministratori pubblici, la composizione della Giunta, le decisioni assunte insieme al Consiglio comunale.



Stimolato dalle domande dei ragazzi, il primo cittadino ha anche spiegato che cosa rappresenta la fascia tricolore e quando può essere indossata. Poi, ha mostrato agli studenti la medaglia d’oro conferita alla città il 13 novembre del 1949 per la lotta di Liberazione, custodita nell’ufficio del sindaco.



Il vicesindaco Bolla e l’assessore Boschiazzo hanno parlato ai ragazzi del dialogo e del confronto istituzionale tra maggioranza e opposizione, della composizione del Consiglio comunale e della storia del palazzo sede del Municipio.