Ancora poche settimane e sarà conclusa la pista ciclabile di corso Marconi a Cuneo

Entro il mese di novembre sarà completata, e quindi utilizzabile, la pista ciclabile di corso Marconi, collegamento tra l’altipiano e l’Oltre Gesso. A confermarlo l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Davide Dalmasso: "La fine lavori era prevista per il 13 novembre, come da bando. Slitteremo di qualche settimana, ma per la fine del mese, meteo permettendo, la realizzazione sarà completata".

In questi giorni si sta procedendo con l'allargamento di quello che, fino a settembre scorso, era il marciapiede, utilizzato per lo più dai ciclisti ma da tempo pesantemente daneggiato dalle radici degli alberi che costeggiavano la strada, abbattuti durante l'estate, non senza numerose polemiche.

Gli alberi saranno ripiantumati, 43 platani in totale, sempre nel corso del mese di novembre. Verrà anche piantata una siepe che costeggerà la pista dal lato della ripa.

La pista ciclabile, che si concluderà con l'asfaltatura, partirà dall'ascensore panoramico e percorrerà tutta la strada per arrivare al ponte e andare verso l'Oltre Gesso. Avrà una larghezza di 3,40 metri, con una minima riduzione della carreggiata, già realizzata. Restano i parcheggi dal lato opposto a quello della pista.

Le auto in arrivo da corso Marconi, per entrare in via Porta Mondovì, dovranno percorrere tutta la rotonda, in quanto verrà eliminata la spigolosa curva a destra che immetteva direttamente sulla strada degli impianti sportivi.

L’intervento, progettato dagli architetti Andrea Girard, Guido Cremaschi ed Enrica Saglia, è affidato alle Opere edili di Gamba Igor s.a.s di Perloz (Aosta). Importo totale: 229.000 euro.