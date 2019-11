Asti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri fa visita ai feriti nell'esplosione di Quargnento

In questi minuti il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri è all'Ospedale Cardinal Massaia per incontrare il carabiniere e il vigile del fuoco feriti nella tragica esplosione di Quargnento in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco.

Il Generale di Corpo d'Armata è accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta Gen. Aldo Iacobelli, Tenente Colonnello Pierantonio Breda, Comandante Provinciale Carabinieri di Asti, il maggiore Maurizio Hoffmann, il capitano Alessandro Guglielmo.

Con loro anche l'assessore alla Sanità della Regione, Luigi Icardi, il Commissario Asl At Giovanni Messori Ioli e la direttrice di presidio Tiziana Ferraris.