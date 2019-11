"Ceto medio, addio: la piccola media impresa è stata ferita a morte"

"Le ultime novità legislative colpiscono a morte la piccola-media impresa. Se la cessione del credito e gli ecobonus sferrano un forte fendente alla PMI, il pagamento dei contributi deferito al committente e all'impresa nei subappalti è pura follia burocratica".

Non usa mezzi termini Paolo Manera, presidente di zona della Confartigianato di Mondovì, per descrivere le nuove, difficili condizioni in cui si troveranno ad operare "gli artigiani delle ditte individuali e delle piccole medie imprese, che non sono strutturati per sostenere adempimenti così complessi e vincolanti. Per aiutarli e migliorare la regolarità di impresa non bisogna complicare gli adempimenti, ma bisogna deburocratizzarli e semplificarli".

"La piccolamedio impresa - prosegue Manera -, in particolare modo l'artigianato, genera il 68% del PIL. Quando, con il primo di gennaio, si assisterà un'ecatombe di partite IVA, mi chiedo dove lo stato prenderà i fondi per sostenere le finanziarie. È ora che si interrompa quell'ideologia che individua nel piccolo imprenditore la figura dell'evasore fiscale. L'evasione è da cercare altrove. Se si vogliono eliminare tutte le forme di evasione, non si deve partire tassando e complicando l'esistenza a chi già paga, ma semplificando e abbassando ad un peso sostenibile le imposte".