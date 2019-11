Cuneo: in commissione si parla del nuovo biodigestore di rifiuti organici

Dopo aver tenuto banco nel consiglio comunale dell’ottobre appena passato, alle 18 di domani (giovedì 7 novembre) in sala Vinaj a Cuneo si terrà la presentazione del progetto di ampliamento dell’impianto di biogestione dei rifiuti organici alla V^ commissione consiliare.

Un’idea che ha già incontrato la reticenza di alcuni dei 54 sindaci del territorio coinvolto (tra cui, specialmente, Germana Avena), degli abitanti di Borgo San Dalmazzo e quelli del quartiere cuneese di San Rocco il cui comitato ha recentemente lanciato una campagna di raccolta firme a sfavore.

Il biodigestore – che nelle intenzioni di ACSR e del Comune di Cuneo dovrà funzionare in modo anaerobico senza emissioni e odori – funzionerà sfruttando una gran quantità di rifiuto umido e sfalci del verde per produrre gas metano ed energia elettrica e termica.

Il costo della realizzazione si aggirerebbe sui 20 milioni di euro.

A infastidire maggiormente borgarini e sanrocchesi sono le due possibili opzioni sul luogo in cui il nuovo impianto di biogestione potrebbe sorgere – la storica sede delle discariche di San Nicolao chiuse dal 2009 o l’impianto di depurazione ACDA di via Basse di S.Sebastiano – il problema vero e proprio riguarda il volume di rifiuti che un biodigestore così ampio e complesso dovrebbe gestire: circa 50mila, di molto superiori alle 10mila che tratta attualmente ACSR e che arriverebbero “soltanto” a 40mila nel caso in cui tutto l’umido della provincia vi venisse dirottato.

L’opzione di comprarne da altri territori limitrofi appare quindi irrinunciabile, nonostante gli ulteriori costi di trasporto.

Il progetto di ampliamento dell’impianto è attualmente visionabile sul sito della Provincia di Cuneo; è inoltre possibile inviare osservazioni in modo libero entro il 15 novembre.