Dopo la perdita dell'alpaca Joy, arriva una bella notizia: l'abbraccio di Amigo al nuovo amico “Artù”

Finalmente una bella notizia dopo il dolore per la perdita di Joy, l'alpaca sbranato da un pitbull nei boschi di Roccavione.

A casa di suor Laura è arrivato il gioioso Artù, un bellissimo esemplare bianco di 1 anno e mezzo.

Tutto grazie al buon cuore di Fabio Dezzutto dell'azienda “Fior d' Alpaca” di San Benigno Canavese (To).

Artù è arrivato questa mattina, mercoledì 6 novembre, ed è stato accolto dall'abbraccio di Amigo, l'alpaca marrone rimasto solo dopo la morte di Joy e a rischio depressione.

Suor Laura Cazzaniga, ancora sconvolta per quanto accaduto, ci tiene a ringraziare quanti l'hanno aiutata: “Un abbraccio e un ringraziamento a tutti. Ho ricevuto sostegno da tutta Italia e quanto ricevuto lo userò per coprire le costose cure veterinarie di Joy e per risistemare il recinto degli alpaca qui a Roccavione. Ringrazio ovviamente il prof Quaranta e tutta l'equipe medica della clinica universitaria di Grugliasco”.

Per quanto riguarda l'aggressione del pitbull a Joy, la vicenda è in mano alle autorità competenti.