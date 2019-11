Mondovì: c'è l'accordo tra Comune e Provincia per la gestione e l'uso extrascolastico delle palestre

Avrà un costo di 25mila euro, durerà da novembre 2019 ad agosto 2020 e vedrà la Provincia occuparsi della manutenzione straordinaria e il comune di Mondovì di quella ordinaria; sono queste le specifiche principali della convenzione approvata negli ultimi giorni tra i due enti in merito alla gestione e all'utilizzo extrascolastico delle palestre provinciali della città.

Le strutture coinvolte sono quattro: il Palamanera, il Palaitis e le palestre maschile e femminile del "Baruffi". Manca ancora la firma ufficiale, che arriverà a giorni.

«Confidiamo di avere avviato un processo virtuoso, utile per la gestione delle quattro palestre provinciali che hanno sede a Mondovì. In via sperimentale la gestione delle palestre passerà al Comune di Mondovì: verrà emanato un bando per la ricerca di un gestore privato, che assumerà il compito della gestione, impegnandosi a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria dei plessi. Se questo modello funzionerà, potrà essere ripetuto negli anni, mediante il rinnovo della stessa convenzione» hanno commentato in un comunicato stampa ufficiale Pietro Danna, consigliere provinciale allo Sport, e Luca Robaldo, assessore allo Sport.

«Questa collaborazione servirà da modello per i prossimi interventi, fra i quali, questo è l'auspicio, il progetto di realizzazione di un moderno impianto, utile sia per l'utilizzo scolastico, sia per l'utilizzo privato».

«Il Comune - commenta Robaldo - torna ad assumersi una responsabilità importante nei confronti del settore sportivo cittadino. Ringrazio la Provincia per l'impegno che ha assunto in questi anni e tutti coloro che parteciperanno al bando».

«Con l’approvazione della nuova convenzione si normalizzare una situazione che differiva rispetto alla gestione che la Provincia attua nelle proprie palestre in altri centri - aggiunge Danna - e che a Mondovì aveva creato qualche incertezza. Desidero ringraziare gli uffici della Provincia e del Comune per il proficuo ed intenso lavoro profuso, certo che i primi beneficiari di questa nuova intesa saranno direttamente gli atleti che fruiscono delle varie palestre».

Al bando - già definito nelle proprie linee guida - potranno partecipare tutti gli enti sportivi che hanno gestito e/o utilizzato le palestre nell'ultimo triennio scolastico; le tariffe orarie saranno di 8 euro ("Baruffi" maschile), 13 euro ("Baruffi" femminile), 18 euro (Palaitis) e 23 euro (Palamanera).